Rookontwikkeling in Boxtel blijkt slechts broei te zijn

IVN protes­teert tegen bezuinigen op natuurles­sen

29 oktober BOXTEL - Een ludiek protest met zang van zeker honderd man had gisteravond plaats voor de vergadering van de gemeenteraad in Boxtel. Dat gebeurde om op te komen voor lessen over en in de natuur. De actie was een initiatief van IVN Natuureducatie en werd gesteund door leerlingen en leerkrachten uit het basisonderwijs.