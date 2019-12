Rookruimtes weg in regionale kroegen: ‘We volgen Amerika in alles’

De rookruimte van Grandcafé De Hopbel in Schijndel heeft grote ramen, zodat de rokers er tóch een beetje bij horen. Er staan twee gokkasten en daar vermaken de gasten zich mee. ,,Ik haal de asbakken pas op 1 april weg, tot die tijd wordt het gedoogd”, vertelt eigenaar Mari Venrooij. ,,Ik hoop dat het een 1 aprilgrap is, maar ik ben bang van niet.”

Eigenlijk moest er één gokkast uit de rookruimte naar het niet-rookdeel. ,,Iemand van de Keuringsdienst van Waren zei dat niet-rokers ook bij de gokkast moesten kunnen. Ik antwoordde dat ik dat echt niet ging doen. Gasten vragen me nu weleens of ik rookhol nu moet gaan afbreken. Nee, dat mag ik natuurlijk zelf weten. Al zet ik er een bed in, daar heeft de overheid niks mee te maken. De gokkasten blijven er gewoon in en dan wordt het een gokhol in plaats van een rookhol.”

Amerika

Venrooij ziet de bui al hangen wat betreft zijn terras. ,,We volgen Amerika in alles, en daar mag je op terrassen ook niet meer roken. Dus dat gaat hier ook komen. Hoe ga je dat aanpakken in Amsterdam en Rotterdam met al die cafés bij elkaar? Als iedereen op straat gaat staan. Zul je eens zien wat er dan gebeurt: ruzies en vechtpartijen.” Een bezoeker die niet met zijn naam in de krant wil, vindt het maar niks. “Ik rook als een schoorsteen en als de rookruimte wegvalt, dan kom ik helemaal niet meer. Dan blijf ik liever thuis. Dit gaat veel klanten kosten.”

Marianne de Graaf van café The Holy Cow, ook in Schijndel, heeft alles al aangepast. ,,Het moet toch, dus hebben we het maar meteen gedaan: terrasverwarming, luifel naar beneden, kussens op de stoelen en kleedjes op de tafels. De voormalige rookruimte is bij het café getrokken, dus dat is nu wat groter. Gaat prima, de rokers zijn nu alleen iets sneller klaar met hun sigaret. De omzet is niet gedaald.” Maar wat als straks misschien ook niet meer op terrassen gerookt mag worden? ,,Ja, ik denk dat dat zeker gaat komen. Over vijf jaar. Maar ook dan gaan we weer naar oplossingen zoeken.”

Ons moeder

Bij Café Ons moeder in Sint-Michielsgestel wordt het weer anders aangepakt. Van eigenares Christine van Breugel mochten de bezoekers tot afgelopen april - toen kreeg ze een boete - gewoon overal in het café roken. Daarna werd de dartruimte getransformeerd tot rookruimte. ,,En als de dartclub er op vrijdagavond is, dan mag er alleen worden gerookt in de doorgang naar de nooduitgang”, verklaart Van Breugel. ,,Hier gaan we mee door tot 1 april.”