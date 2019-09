Rookruimteverbod: ‘Het wordt een zooitje met al die rokers op straat’

SCHIJNDEL/BOXTEL - Als donderslag bij heldere hemel moeten alle restaurants, discotheken en cafés hun speciaal gebouwde rookruimten per direct op slot doen. De Hoge Raad heeft gesproken. Cafébazen in de Meierij vrezen dat het doffe ellende wordt met veel overlast op straat en overal peuken.

Duizenden euro’s staken verschillende cafés in Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Haaren in het maken van speciale rookruimtes met afzuiging toen in 2008 het rookverbod van kracht werd. Dat geld gaat nu in rook op. Want die ruimtes moeten per direct op slot. Dat zegt een uitspraak van de Hoge Raad. Dat gebeurde naar aanleiding van een door Clear Air Nederland aangespannen zaak tegen de staat.

Quote Een boel geluids­over­last voor de buurt als iedereen buiten gaat roken en dan nog al die peuken op straat Mari Venrooij, De Hopbel

,,Heel raar. Dat moet per direct. Dat zal me een grote bende gaan geven”, zegt Mari Venrooij van café De Hopbel in Schijndel. ,,Ik heb tien jaar geleden meteen die rookruimte gemaakt. Nu moet ze op slot. Dan wordt het rookhol het gokhol. Want ik heb daar een paar gokkasten staan. Ik zie de ellende al voor me. Iedereen die rookt gaat naar buiten. Een boel overlast voor de buurt en overal peuken op de grond. Normaal krijg je tijd om aan een nieuwe regel te werken en je publiek te laten wennen. Zo wordt de horeca natuurlijk écht de nek omgedraaid.”

Arie van Den Brand van Tapperij De Beurs, The Shooters, het City Theater en voorzitter van Horeca Nederland afdeling Schijndel, is ook ontdaan. ,,We hebben daar gewoon afspraken over gemaakt. 2022 zouden we stoppen met de rookruimten. Nu komt het als donderslag bij heldere hemel. Heel slecht. Terwijl wij ook al merkten dat steeds minder jeugd rookt. Dat is gewenning, net als geen alcohol onder de 18 jaar. En nu moeten we onze klanten per direct naar buiten sturen. We hebben hier avonden met 400 tot 500 man. Dat zal me buiten een overlast gaan geven, waar je dan niks aan kan doen.”

Als horeca moet je ermee dealen

Van den Brand investeerde zeker 25.000 euro voor twee rookruimten. Dat geld gaat nu in rook op. ,,Ze hadden nu met dit verbod een overgangsfase moeten kiezen. Zo ga je niet met elkaar om als je al afspraken hebt over 2022. Eigenlijk hadden ze ook met geen alcohol onder de achttien toen voor 16- en 17-jarige een overgangsperiode moeten doen. Maar zo gebeurt het. Wij moeten er als horeca maar mee dealen. En hoe gaat dat dan vanavond? Komen ze per direct kijken en boetes uitschrijven als mijn klanten toch die rookruimten inlopen?”

Van den Brand staat niet alleen. In Nederland hebben horecazaken vanaf 2008 tussen de 69 en 92 miljoen euro uitgegeven aan het maken van rookruimtes. Zestig procent van al die ruimten is van in 2009 of later gebouwd. De gemiddelde investering per rookruimte was 12.500 euro, zo blijkt uit cijfers van Koninklijke Horeca Nederland.

Clean Air Nederland wist de regel succesvol af te dwingen door te wijzen op de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik. Dit WHO-kaderverdrag verhoudt zich niet tot het hebben van rookruimtes. En de Hoge Raad ging daar in mee.

Quote Ik verwacht dat het nog verder gaat en ook op terrassen straks niet meer gerookt mag worden Richard Strik, Horeca-woordvoerder in centrum Boxtel