Rooksignalen in Gestel. Politie vraagt aandacht voor drugscriminaliteit

SINT-MICHIELSGESTEL - Nieuwsgierige bezoekers komen een voor een af op een wolk geurloze rook uit de bus, de wijkagent en twee boa’s die bij de tent van ‘Bijtende Bende’ staan op het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel. Dat is precies de bedoeling. Want de politie heeft extra oren en ogen nodig om de drugscriminaliteit in de regio beter het hoofd te bieden.

,,Kan ik hier ook een zaak melden over Schijndel?”, vraagt een oudere fietser die stopt bij de bus op het Petrus Dondersplein in Gestel. Wijkagent Anton Hellings heeft direct aandacht voor hem en gaat in gesprek. De gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Heusden en Meierijstad, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, politie en Meld Misdaad Anoniem werken samen met het project ‘Bijtende Bende.’

Herkennen en melden

Met een bus vol geurloze rook trekken ze de aandacht van het publiek. Lege vaten met dooskoppen sieren de omgeving van de bus en in een tent draait een filmpje. Zo kunnen bezoekers informatie zien over hoe ze drugscriminaliteit in hun omgeving kunnen herkennen. En als dat gebeurt, de manieren waarop ze dat kunnen melden bij de politie, de gemeente of welzijnsinstelling.

Beschuit met muisjes

Rob van Iersel is adviseur veiligheid in Sint-Michielsgestel. ,,We maken zo bewoners bewust van wat ze zelf kunnen doen in geval ze onraad zien of ruiken. Ze leren herkennen hoe drugscriminelen te werk kunnen gaan. En ze kunnen zelfs het luchtje ruiken dat gepaard gaat met het maken van synthetische drugs. Dat ruikt een beetje naar beschuit met muisjes. Nou hoop ik niet dat na elke geboorte een buurman of -vrouw meteen aan de bel trekt”, zegt hij lachend.

Gevaarlijk drugslab

Onlangs was het in buurgemeente Boxtel op het industrieterrein Ladonk nog raak en trof de politie veel drugsafval aan. Wijkagent Anton Hellings: ,,Het is nogal eens te doen in ons gebied. Een paar jaar terug een gevaarlijk drugslab in Den Dungen bij het Outlet tuincentrum. Een tijdje terug nog nabij de Wamberg in Berlicum. Ik heb wel de indruk dat het aantal wietkwekerijen in woningen afneemt.”

Laagdrempelig

Aangezien de politie in Sint-Michielsgestel niet uit een groot team bestaat, net als in veel andere gemeenten, is hulp van bewoners zeer welkom. In Boxtel en Vught heeft de tent van Bijtende Bende al een bezoek gebracht aan de gemeente. Heusden is donderdag aan de beurt, Schijndel vrijdag en Rooi zaterdag. ,,Een laagdrempelige manier om burgers te vragen om onze extra ogen en oren te zijn in de wijken waar ze wonen.”

Voorzichtig

Van Iersel zegt nadrukkelijk dat bewoners, als ze met hun hondje rondwandelen en drugsdumpingen zien, daar met gepaste voorzichtigheid mee om te springen. ,,Raak die bijtende bende niet aan, maar waarschuw ons. Als je bang bent, dan kan dat altijd anoniem. Dan komt de politie ter plekke en wordt het onderzocht en opgeruimd.”

Opruimen is duur

Zeker als er flink op los geknoeid wordt door drugscriminelen, dan zijn daar vaak flinke opruimkosten mee gemoeid. ,,De gemiddelde kosten komen al snel op 12.500 euro. Maar vaak nog meer als er grond afgegraven moet worden. De eigenaar van de grond is in eerste instantie de dupe en betaalt.”

Pot geld

Die grondeigenaar kan op een later tijdstip om financiële steun vragen uit een pot die voor de helft wordt gevuld door de provincie en voor de andere helft door het Rijk. Maar als particulier zomaar even ruim tien mille voorschieten, dat hakt er toch wel in.