Rookverbod voor scholen in Boxtel voorlopig niet mogelijk

Die constateerde in een brief dat sommige scholen weliswaar een rookverbod hebben ingesteld, maar dat daarmee het probleem niet is opgelost, maar verplaatst. Onder meer in de Burgakker roken leerlingen van Sint-Lucas nu buiten de poort, maar pal voor de ingang van de Petrusschool . ,,De kinderen zien het en staan bij het halen en brengen letterlijk tussen de rook. Dat lijkt ons het tegenovergestelde van wat we met een rookverbod willen bereiken”, aldus de democraten, die bij het college informeerden naar de mogelijkheden voor instellen van een verbod.

Handhaven of APV aanpassen

Maar die zijn er dus op dit moment niet. ,,Optreden er tegen kan niet zonder aanpassing van de APV. Maar of dat wenselijk is moeten we afwegen ook in relatie tot de mogelijkheden die wij hebben om daadwerkelijk te handhaven”, aldus het college. Wijzend op het feit dat Boxtel slechts beschikt over twee boa’s voor vier dagen per week.