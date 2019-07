Rookvrij terras: ‘Binnen een paar jaar normaal’

Bijna elke dag inbraken en vernielin­gen op landgoed Haarendael in Haaren

30 juli HAAREN - De schade door inbraken en vandalisme op Landgoed Haarendael in Haaren is inmiddels tot enkele tonnen opgelopen. Dat zegt eigenaar Wim Vugts uit Haaren. Hij heeft een half jaar geleden de toegangen tot het landgoed met hekken afgesloten en laat sinds enige tijd iedere dag mensen controleren op het terrein. Maar dat mag tot nu toe niet baten. Het aantal diefstallen en vernielingen neemt alleen maar toe. Inmiddels worden volgens Vugts bijna iedere dag spullen gestolen of vernield.