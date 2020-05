Rotte appel maakt plaats voor appartementengebouw Petruskwartier

CDA Boxtel wil ophelde­ring over stikstof­uit­stoot bij bouw biomassap­lein

22 mei BOXTEL - Nieuwe berekeningen hebben weliswaar uitgewezen dat het te realiseren biomassaplein in Boxtel binnen de stikstofregels valt, het CDA heeft daar twijfels over. ,,De stikstofuitstoot zou bij zowel aanleg als gebruik onder de norm blijven. Dat lijkt een vrij sterke aanname”, aldus het CDA. De partij stelt in schriftelijke vragen aan het college dat bij de aanleg wel stikstofuitstoot valt te verwachten waar het verderop gelegen natuurgebied de Kampina last van zal krijgen.