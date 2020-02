Rotterdamse oud-gijzelaar Leo de Waal bij opening expositie Beekvlietboerderij

SINT-MICHIELSGESTEL - Er is nog één gijzelaar van het gijzelaarskamp Beekvliet in leven. Dat is oud-industrieel Leo de Waal uit Rotterdam (100). Hij komt half maart naar de opening van de tentoonstelling ‘Gegijzeld, maar niet verslagen’ in Sint-Michielsgestel.

Het zal een héél bijzondere gebeurtenis zijn als Leo de Waal na ruim 75 jaar weer terugkeert naar de plek waar hij gevangen werd gehouden door de Duitse bezetter. Hij is de laatst overgebleven oud-gijzelaar van het gijzelaarskamp Beekvliet.

Tekst leest door onder de foto

Volledig scherm Portret van Leonard de Waal. © Archief

De heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar werkt hard aan de opbouw van een grootse expositie in de Beekvlietboerderij, vlak naast de hoofdbouw van seminarie Beekvliet, waar het kamp zat tussen 1942 en 1944. Voorzitter van de Heerlijkheid Herlaar Koos Loose loopt alvast door de ruimten van de Beekvlietboerderij. ,,Beneden hebben we een presentatieruimte. Daar ontvangen we groepen en laten we zien hoe de gijzelaars in Beekvliet, maar ook in de Ruwenberg en in seminarie Haaren, binnen kwamen.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm In de Beekvlietboerderij is een kleine ruimte omgebouwd tot chambrette. Zoals het er meer dan 75 jaar geleden uitzag in het gijzelaarskamp seminarie Beekvliet. © Domien Van Der Meijden

De tweede ruimte een een chambrette. ,,De gijzelaars zaten opeen gepakt in kleine slaapruimten. Hier laten we de angst zien. Want de dreiging om gefusilleerd te worden was er 24 uur per dag. In een derde ruimte gaan we ook in op die fusillade, zoals die bijvoorbeeld in Goirle plaats had. Zo heeft elke ruimte een thema.”

Quote We hopen dat familiele­den nog extra informatie geven over wat ze weten en dat neerschrij­ven in het gastenboek Koos Loose, Voorzitter Heerlijkheid Herlaar

In een vierde ruimte worden alle 1276 namen van de gevangenen in de vorm van behangpapier aan de wand geplakt. ,,Dat moet indrukwekkend zijn. Die hoeveelheid gevangen. Hier staat ook een pc waarop je kan zoeken op namen van gevangen. In een gastenboek kun je extra informatie neerschrijven over die gevangen. We hopen dat familieleden dat vooral doen om het verhaal compleet te krijgen.”

Flots en edelflots: ondefinieerbaar gijzelaarseten in een kom

In ruimte vijf is de refter/eetzaal gemaakt. ,,Hier draait het om alle huishoudelijke dingen die in het kamp gebruikt werden en gebeurden. Zoals het maken van flots. Een soort soepje met restjes. Als ze edelflots aten, dan zat er vlees in dat soepje. In de refter draait een film. Dat is van een optreden van mu samen met Gé van Berkel. We spelen een toneelstuk na zoals ze dat toen ook deden. Thomasvaer en Gijzelaar. Ik speel de gijzelaar.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Karel van Veen schildert Jan de Quay die over zijn schouder meekijkt in het gijzelaarskamp Beekvliet in Gestel. © Onbekend

In de aula kunnen belangstellenden op computer nog wat dieper op onderwerpen zoeken over de gijzelaars. In een volgende ruimte is een studiekamer die het gijzelen verder belicht. In ruimte acht komen de portretten van Karel van Veen aan bod, waarover Yve de Vries haar boek schreef. We hebben nog eens zeven nieuwe portretten ontdekt. Die zijn hier te zien. De Vries maakt een nieuwe druk van haar boek, waar ook deze zeven portretten in aan bod komen als aanvulling.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Zicht op de hoofdbouw van seminarie Beekvliet. © Domien van der Meijden

In ruimte negen wordt het politiek verhaal van Beekvliet vertelt en de Heeren Zeventien, net als het ontstaan van de PvdA. Ruimte tien is een kijkvenster op het hoofdgebouw van Beekvliet, dat er nog steeds staat. Hier staan ook plaquettes.