Roundup kleurt velden geelbruin: moet dat stoppen?

SINT-MICHIELSGESTEL - Als je met een vliegtuigje over Brabant scheert, dan schrik je van de hoeveelheid geelbruine landbouwvelden. Boeren gebruiken massaal Roundup (glyfosaat) om ongewenste grassoorten als kweek (in het Brabant ‘pèin’) weg te werken. De meningen van voor- en tegenstanders op een rij.

Duizenden hectaren landbouwgrond in de Meierij, eigenlijk in heel Brabant, kleuren dit voorjaar weer geelbruin. Dat wijst op massaal gebruik van glyfosaat, een stof die in het middel Roundup zit en onkruid bestrijdt. De boeren zeggen het middel nodig te hebben om het land voor de gewassen goed voor te bereiden op een nieuw groeiseizoen.

Maar op Facebook en Twitter maken steeds meer burgers zich druk om het gebruik van dit ‘gif’ en wat dat voor gevolgen heeft voor het bodemleven, insecten, vlinders, amfibieën en zelfs de mens. Ze willen maar wat graag dat het stopt. Maar Europa heeft het middel nog een paar jaar vrij gegeven voor gebruik.

Quote Geelbruine velden, echt om triest van te worden Frans Kapteijns, Oud-boswachter

Een van de meest fervente tegenstanders van het gebruik van glyfosaat is wel oud-boswachter Frans Kapteijns. ,,Glyfosaat maakt planten kapot. Als het kleinschalig gebruikt zou worden, dan had ik er minder moeite mee. Ik bezoek dagelijks natuurgebieden in Brabant. En dan rijd ik langs hele grote geelbruine velden. Echt om triest van te worden.”

Grote woestijnen voor de vlinders

Kapteijns noemt die velden ‘grote woestijnen’ voor vlinders, bijen en insecten. ,,Die beestjes hebben een territorium en verkassen regelmatig. Dan moeten ze die woestijn door waar niks te vinden is. Geen stuifmeel, geen nectar. Het glyfosaat spoelt ook uit in de sloten. Salamanders, kikkers krijgen er last van. Roundup komt ook in het grondwater terecht. Wat doet dat met de mens?”

Het advies van Kapteijns is dan ook om het middel af te bouwen in een paar jaar. ,,Ook voor particulieren verbieden. Want al die particulieren spuiten maar raak. Dat verwaaid en komt ook volop in de natuur terecht.”

Quote De koeien lusten geen kweek, dus moet je dat eens in de zes jaar bestrijden Pedro van Hedel, Agrariër en lid ZLTO

Pedro van Hedel in de gemeente Sint-Michielsgestel heeft een koeienbedrijf en is lid van de ZLTO. ,,Zelf let ik er goed op om zo min mogelijk Roundup te gebruiken. Maar na zo’n droge zomer is het nodig om dat sterke gras als kweek te bestrijden. Kweek wortelt diep en tijdens droogte nog dieper. Het heeft veel minder voedingswaarden dan mijn grassen. De koeien lusten geen kweek. Een keer in de zes jaar moet ik mijn graslanden behandelen tegen kweek.”

Van Hedel zegt dat het voor andere gewassen Roundup hard nodig is, zoals voor aardappels. ,, Als je in het najaar vanggewas zet om nutriënten (voedingsstoffen) in de bodem vast te houden, dan moet dat in het voorjaar weg om je nieuwe gewassen te zetten. Na gebruik van Roundup is de bodem weer geschikt voor voorbewerking en het telen van nieuwe producten. Zonder Roundup komen aardappels erg slecht tevoorschijn.”