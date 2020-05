Ruim 300 nieuwe bomen met blauwe pasta voor Engelenstede: het lijkt wel een smurfenbos

Bosgroep Zuid-Nederland heeft in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel drie bospercelen aangepakt in het bosgebied van Engelenstede, ten zuiden van Kaathoven in Berlicum.

Gekozen voor grotere bomen: 4 tot 5 jaar oud

De laatste jaren is in dit bosgebied al heel wat gedund om het dichtgegroeide bos, waar veel berk en grove den staat, al wat meer lucht te geven. Om de biodiversiteit in deze bossen te verbeteren zijn nu 315 nieuwe bomen aangeplant. Martijn Griek van Bosgroep Zuid-Nederland: ,,We hebben dit keer speciaal gekozen voor wat oudere inheemse bomen. Die zijn zo rond de vier tot vijf jaar oud. Wel wat duurder, maar zo doen we een proef, samen met het ministerie van LNV, hoe dit nu uitpakt.”

Nieuwe soorten verbeteren bodemleven

Het gaat om onder meer winterlinde, zoete kers en wilde kers, haagbeuk, Noorse esdoorn, steeliep en gewone esdoorn. ,,Dat zijn allemaal inheemse soorten die hier van oorsprong thuishoren. Daarmee vergroten we de diversiteit in de bossen. En dat verbetert het bodemleven. Grove den en berk veroorzaken een nogal zure bodem waar naalden en blad zich ophopen. De nieuwe soorten kunnen voor een betere vertering in de bodem zorgen. Dat bevordert het bodemleven en houdt vocht beter vast. Niet onbelangrijk in deze droge zomers van de laatste jaren.”

Bosgroep doet onderhoud en levert expertise

De Bosgroep Zuid-Nederland is een coöperatieve vereniging, waar Sint-Michielsgestel bij aangesloten is. De Bosgroep doet onder meer onderhoud, levert expertise en adviseert de gemeente op het gebied van bosbouw en meerjarig onderhoud. Er werken veertig mensen bij de Bosgroep, zoals ecologen, bosbouwers, specialisten op het gebied van bos, vennen en heide.

Water geven in bos is lastig

De nieuwe aanplant is een proeftuin, die met subsidie van LNV tot stand is gekomen. ,,De drie bospercelen die we hebben gedaan, liggen wat verder van de openbare weg af”, vertelt Martijn Griek. ,,Nu het wat langer droog is, zou je daar graag de bomen een keer water geven. Maar dat is geen optie. Je zou er met de hand water moeten gaan geven. En dat is te omslachtig en te duur. We hopen dat de nieuwe bomen sterk genoeg zijn om aan te slaan.”

Blauwe pasta als bescherming