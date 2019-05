Ruim baan voor migranten in Meierijstad

Binnen nu en zo'n twee weken maakt het gemeentebestuur van Meierijstad een locatie aan de rand van een bedrijventerrein in Veghel bekend waar de eerste grootschalige opvang komt voor arbeidsmigranten. Die toezegging deed wethouder Jan Goijaarts (CDA) donderdagavond in de commissie ruimte en economie. ,,Het wordt onze eerste pilot", aldus Goijaarts. ,,Zes maanden na opening gaan we deze opvang evalueren.” De toekomstige campus - in de volksmond ook wel ‘Polenhotel’ genoemd - past in het nieuwe beleid van Meierijstad voor de huisvesting van arbeiders van over de grens.