Ruim duizend jeugdvoetballers uit Europa actief in Schijndel

Het gaat om teams uit Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Engeland, Ierland en Noord-Ierland. Het tweedaagse toernooi wordt gespeeld in meerdere leeftijdsklassen, van onder 9 tot en met onder 19 jaar. ,,Het is een logistieke operatie van jewelste met ruim duizend jeugdvoetballers en begeleiders”, aldus Benjamin Camdzic, als secretaris van RKSV Schijndel betrokken bij de organisatie. ,,De jeugdvoetballers slapen op locaties in de hele regio.”

Opvolger van Dukes Trophy

De voetbalclubs organiseren het toernooi in samenwerking met Euro-Sportring, een Europese organisatie die in heel Europa sporttoernooien organiseert. De Brabant Boys Cup is de opvolger van de Dukes Trophy, het voetbaltoernooi dat Avanti jarenlang organiseerde in Schijndel. ,,RKSV Schijndel is dit jaar voor het eerst betrokken bij de organisatie", zegt Camdzic. ,,Voor Avanti is het alles bij elkaar al de 34ste keer, begreep ik.”

De wedstrijden hebben niet alleen op de sportparken van beide clubs plaats, maar ook op de velden van dameskorfbalclub Avanti aan de Oude Molenheide.

De openingsceremonie is donderdagavond bij Avanti, daar is ook burgemeester Kees van Rooij bij aanwezig. Wethouder Jan Goijaarts verricht op zaterdag 1 juni de prijsuitreiking. De jeugdvoetballers kijken zaterdagavond gezamenlijk naar de finale van de Champions League tussen Liverpool en Tottenham Hotspur. Camdzic: ,,We zorgen er bewust voor dat de jeugd ook nog tijd heeft voor ontspanning, zo kunnen ze ook de omgeving nog een beetje bekijken.”