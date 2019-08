Ruim honderd kamelen in een Hollands landschap

Zwieren op de kermis in Liempde

11:20 LIEMPDE - Het is gezellig druk in en om het Liempdse Concordiapark op maandagavond. Er staat een echte dorpskermis met niet al te spectaculaire attracties. Meest in het oog springend zijn natuurlijk de houten schommels, die de kermisidentiteit van Liempde al vele jaren bepalen.