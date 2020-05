Ruimer baan voor anderhalvemeterterras, maar geen ‘ramvolle straten’

Jasper van der Heijden kijkt uit naar 1 juni. Vanaf die datum mogen zijn horecazaken ‘t Tramhuys en De Kafmolen in Schijndel weer deels open, net als die van zijn collega's. ,,We zijn klaar voor de anderhalve meter", zegt Van der Heijden. Hij is al volop in gesprek met de gemeente Meierijstad over het uitbreiden van zijn terras. Zoals zo veel van zijn collega's. ,,Normaal gesproken kunnen wij 150 man kwijt. En ik denk dat ons dat straks ook lukt als het terras een stuk groter is.”