Ruiters mogen weer naar Brabantse Indoor Kampioenschappen

SINT-OEDENRODE - ANALYSE Het nieuwe zwembad van Sint-Oedenrode is nog maar net geopend en de bouw van het nieuwe zwembad in Veghel start al. Op al dat mooie nieuws volgt ophef in Schijndel over fors gestegen tarieven. Is de zwemmer de dupe van drie zwembaden in één gemeente?

2 februari