Rupszuiger en koolmees in de strijd tegen processierups

Koen de Kort uit Liempde voorspelt een 75ste plek voor zichzelf in aanstaande Tour de France

2 juli LIEMPDE - Het is inmiddels een heuse traditie. Na het NK op de weg doet profwielrenner Koen de Kort op zondag voor de start van de Tour de France zijn geboortedorp Liempde aan om daar zijn einduitslag in ’s werelds grootste wielerevenement te voorspellen, dat aanstaande zaterdag in Brussel van start gaat.