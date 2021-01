Rust in Schijndel wedergekeerd na harde knal en brandje voor de Hema

Volgens een verslaggever ter plekke klonken er een paar harde knallen en lag vervolgens de deur van de Hema eruit. Er was veel volk op de been in het centrum. De brandweer heeft het brandje gecontroleerd.

In Schijndel is een burgerwacht actief die waakt tegen relschoppers. Op een filmpje op social media is te zien dat enkele mensen de achtervolging inzetten van de vermoedelijke brandstichters, maar zij wisten te ontkomen. Na 21.00 uur is er praktisch niemand meer op straat, zei de woordvoerder van de politie. Net als in de rest van Oost-Brabant is het er rustig, zei hij.