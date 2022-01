Sam Goossens nu lijsttrekker voor GroenLinks én PvdA

Doek valt voor Oldies Back on Stage in Veghel, na meer dan 25 jaar: ‘Oude bands die kunnen optreden, bijna niet meer te vinden’

VEGHEL - De stichting Oldies Back on Stage stopt er na 27 jaar mee. Sterker, de stichting is per 31 december 2021 ontbonden. Dat staat in het laatste persbericht dat de Oldies Back on Stage tot haar spijt heeft verspreid.

7 januari