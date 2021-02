Samen aan de soep in Schijndel is goud waard in lockdowntijd

Depressie en corona bezorgen dit jonge stel een loodzwaar jaar: ‘Het was geen dipje, ik had paniekaan­val­len’

30 januari SCHIJNDEL - Sjors Gevers krijgt in de zomer van 2020 corona. Hij is ruim een week ziek, maar de nasleep blijkt nog veel heftiger. Daarom besluit zijn vriendin Lieke Popelier zich in te zetten voor de Hersenstichting.