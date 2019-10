‘Samen Bezig’ behangt Gasthuisbrug met ‘houten Baileybrug’

Met een enorme knal werd 75 jaar geleden de sierlijke boogbrug waar nu de Gasthuisbrug ligt over de Essche Stroom aan flarden geblazen door de Duitsers. En dat terwijl de geallieerden al in de Postelstraat optrokken naar de Essche Stroom. Rond die 24ste oktober 1944 en twee dagen daarna waren er felle gevechten in Esch.

Jonge Duitsers hielden de opmars naar de Bergsche Maas staande in het dorp, waar uiteindelijk zes burgers en twaalf geallieerden omkwamen. ,,Toch wisten de geallieerden redelijk snel een Baileybrug te bouwen op de plek waar nu ongeveer de Gasthuisbrug in de Haarenseweg ligt. En juist dat willen we nu samen herdenken door opnieuw de brug als Baileybrug ‘aan te kleden’. Dat doen de mannen van hobbyclub Samen Bezig”, zegt Jan van Gerven van het Comité Esch in Oorlogstijd, 75 jaar bevrijding.

Nettie van de Langenberg is ook van het comité. ,,Esch had toen een kleine 880 inwoners en een stuk of 450 evacuées. Er is erg fel gevochten hier. Dat komt omdat de Duitsers vanaf de Ruiting tot richting Beukenhorst linies hadden gelegd voor de verdediging. De geallieerden legden eerst een pontonbrug over de Essche Stroom. Maar daar kon alleen infanterie overheen en licht materieel. Daarna kwam de Baileybrug. Die heeft er wel een paar jaar gelegen. Tot er een nieuwe brug werd gebouwd. Maar die deugde niet. In 1965 werd uiteindelijk een goede brug gebouwd, de Gasthuisbrug.”

Volledig scherm Leden van Samen Bezig schroeven de houten Baileydelen op de brugleuning. © Domien van der Meijden

Voorzitter Harrie van de Loo van Samen Bezig was gisteren met zijn in legerkleding gestoken vrijetijdsclub bezig met de opbouw van de Baileybrug. Ze marcheerden, gewapend met schroefboren over de Haarenseweg naar de brug voor hun klus. ,,We hebben de verf gekregen van een bedrijf uit Den Bosch en hout van een bedrijf uit Schijndel. Zo werken we regionaal mooi samen aan ons bevrijdingsfeest. In een week of vijf hebben we 1200 meter hout verwerkt en in legergroen geschilderd. Nu ziet de brug er als een echte Bailey uit”, zegt hij tevreden.

Kampen met geallieerden en Duitse militairen

Komend weekeinde strijkt er een flink legergezelschap neer van re-enactors. Jan van Gerven: ,,Er komen geallieerde soldaten. Die liggen in kampementen naast de Essche Stroom. Dat zijn re-enactors die geregeld zijn via het War Department. Er komt ook een groep Duitse soldaten van Der Windhund. Zo spelen ze samen de situatie na van 75 jaar geleden. Dat gebeurt zaterdag tussen 11.00 en 12.30 uur.”