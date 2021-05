Samen de schouders eronder voor een veiliger en beter bereikbaar Ladonk

Een gesprek met ondernemers over hoe de veiligheid en bereikbaarheid van het bedrijventerrein te verbeteren is op 15 juni de eerste serieuze stap op weg naar een toekomstbestendig Ladonk. Een aantal ondernemers, verenigd in het vorig jaar gevormde Klankbord Ladonk, is bereid de schouders te zetten onder dat voornemen.

Met de komst van het platform lijkt ook de verhouding met de gemeente Boxtel weer te normaliseren. Jarenlang boterde het niet echt tussen ondernemers op met name Ladonk en het gemeentebestuur. Het nieuwe college ziet Klankbord Ladonk alvast als de ‘spreekbuis’ van in ieder geval een deel van de bedrijven.

Elke twee weken om tafel

Tweewekelijks spreken wethouder Mariëlle van Alphen en de initiatiefgroep met daarin Tammo Bieze (Freenergics), Bas Doorn (Rabobank), Jan Marcelis (Vion) en Ton Jonkers (Van der Velden Rioleringsbeheer) al met elkaar.

Klankbord Ladonk zoekt vooral het gesprek met ondernemers. Wil op die manier zaken voor elkaar brengen op het industrieterrein. Met drie thema’s, ‘veiligheid en bereikbaarheid’, ‘duurzaamheid, kennis en toekomst’ en ‘arbeidsmarkt en profilering’ ligt de lat hoog. Alleen al onder het eerste onderwerp, waarover 15 juni wordt gediscussieerd, liggen veel vragen.

Over zaken als parkeren, overnachtingen, verkeersafwikkeling, camerabeveiliging en hulpdiensten bijvoorbeeld. ,,We willen onder meer inzichtelijk maken wat er op dit gebied is in de regio en vervolgens komen tot een eigen agenda voor Ladonk”, aldus Tammo Bieze namens Klankbord Ladonk. Waarna een volgende stap overleg is met onder meer de gemeente over de uitwerking van de mogelijkheden die op tafel komen.

Quote We willen onder meer inzichte­lijk maken wat er op dit gebied is in de regio en vervolgens komen tot een eigen agenda voor Ladonk. Tammo Bieze, Klankbord Ladonk

Tot vorig jaar overlegde vooral ondernemersverenging Spin namens bedrijven met het gemeentebestuur. Dat liep, voorzichtig gezegd, niet altijd naar wens. Spin heeft eerder laten weten positief te staan tegenover het nieuwe initiatief. ,,Wij zijn blij met alles dat bijdraagt aan een beter Ladonk. Wij hopen oprecht dat de groep hierin succes boekt en samen met de gemeente kansen beter gaat benutten”, liet het Spin-bestuur al weten.

Of de (fysieke) bijeenkomst op 15 juni over veiligheid en bereikbaarheid doorgaat, hangt nog wel af van de stand van de coronacrisis. ,,Mocht het niet lukken, gaan we op zoek naar een andere datum”, aldus Bieze.