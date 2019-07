Samen oogsten, samen koken en samen dineren in Haarense Tuinderij de Es

HAREN - Twintig mensen kwamen zaterdagnamiddag bij elkaar bij Tuinderij de Es in Haaren. Met praktische tips van vegan chefkok Anne Luz, de dochter van de tuinders Bart en Daniëlla, samen oogsten, samen koken en samen eten. Geen vastgesteld menu, maar datgene klaarmaken waar men zin in heeft en wat oogstklaar is.

'De ideeën voor de gerechten komen vanzelf als we door de moestuinen lopen,' vertelt tuinder Bart Pijnenburg, 'zo komt er nu bonensoep, bietencarpaccio, verse rauwkost en pasta van courgette op het menu. De koks hebben dat zelf bedacht en bereiden in drie groepjes het voorgerecht, het hoofdgerecht en het nagerecht voor.'

Voorbereidingen

Melchior uit Almere had de kennisgeving voor deze avond op Facebook gezien en is met zijn kameraad Ernst naar Haaren afgereisd. 'Wij doen samen de vegetarische koksopleiding en dit trok gelijk onze interesse. Het is erg leuk om te doen, de rondleiding door de kassen en grote tuinen en om samen de voorbereidingen te treffen. Ik ben nu bezig met de bietencarpaccio en de bonensoep. Ik heb veel geleerd van mijn Hongaarse oma die in Oostenrijk woont. Vroeger was de voedingsindustrie niet zo actief en maakte men alles veel gezonder klaar, alles uit eigen tuin. Ben nu al erg benieuwd naar de andere gerechten.'

Deborah kreeg het 'samen koken met de dochter van de tuinders' avondje van haar vriendinnen en vond het een superleuk cadeau. Op de voorgrond (in het roze) is ze bezig met de laatste voorbereidingen van de verse salade.

Allemaal vers

Ook Ernst is geconcentreerd met een mixer aan de gang voor de dressing. Hij vraagt bij Anne Luz naar een specerij die nèt niet aanwezig is. 'Och, heb je dan een stuk oude kaas, dat kan ook prima. Het is allemaal zo vers, zo leuk om te doen.'

Hobby