Samen Slim Rijden gestopt in Helvoirt, ouderen weer op de bus aangewezen

HELVOIRT - Een prettig alternatief voor een eigen auto of het openbaar vervoer was het drie jaar lang voor ouderen in Helvoirt. Bedoeld voor een bezoekje aan familie, het ziekenhuis, dagopvang of dorpshuis HelvoirThuis. Een vrijwillige chauffeur reed hen daarheen, in een elektrische auto van het project Samen Slim Rijden.

Zo’n veertig ouderen maakten er met enige regelmaat gebruik van. De auto’s - elektrische BMW’s i3 - stonden toch klaar in Helvoirt, via Samen Slim Rijden konden ze door dorpsgenoten gehuurd worden. Als extra onderdeel van het grote project konden ouderen een auto met chauffeur bespreken, tegen een maandelijks abonnementsbedrag van 5 euro en een kilometertarief van 0,50 euro. Er waren vijftien vrijwillige chauffeurs die de ritten verzorgden.

Kwetsbare ouderen

Maar dat is nu verleden tijd, door corona. ,,Zowel de ouderen als de chauffeurs behoren tot de risicogroep van kwetsbare senioren”, zegt initiatiefnemer Marcel Kloprogge uit Helvoirt. ,,We kunnen deze ritten niet meer uitvoeren. Anderhalve meter afstand bewaren lukt gewoon niet in de bescheiden formaat auto’s. En dat is straks misschien wel het nieuwe normaal. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor ons project. Zo moest de ANWB ook stoppen met het vergelijkbare Automaatje.”

Ook gestaakt

Ook het andere deel van Samen Slim Rijden heeft Kloprogge in Helvoirt gestaakt. Met het verhuren van elektrische auto’s in zijn dorp begon hij drie jaar geleden, op proef en onder meer met steun van de provincie (die 44.000 euro subsidie gaf). Dorpsbewoners konden tegen een vergoeding - abonnementskosten en een uur- en kilometertarief - de auto’s huren.

Dat Helvoirtse huurmodelis niet het beste gebleken, aldus Kloprogge. Dat kwam nadrukkelijk aan het licht in de corona-periode. Er worden tijdens de intelligente lockdown nog amper ritten gemaakt, mede omdat veel mensen thuis werken. Als een huurauto stilstaat, kost hij geld: circa 800 euro per maand.

Honderd deelauto’s

Daarom is Samen Slim Rijden in Helvoirt gestopt. Met de resterende Helvoirtse abonnementshouders is hij in gesprek om om met elkaar tot een passende oplossing te komen. Na de zomer komt er een nieuw opzet: gedeeld autobezit. Ofwel: een aantal huishoudens deelt samen een elektrische auto en de kosten ervan. Ook als die niet gebruikt wordt.

Dat concept is de Helvoirtse ondernemer inmiddels vertrouwd, want na de proef in zijn eigen dorp richtte hij met compagnon Otto Smit uit Utrecht het bedrijf OnzeAuto op. Dat heeft inmiddels zo’n honderd van deze deelauto’s in beheer, die in zo’n dertig plaatsen in het land in gebruik zijn. Onder meer in Oisterwijk, Vught en Rosmalen; Boxtel komt daar na de zomer bij.

Duurzame samenleving