Samenwerkende ambtenaren zijn duur: ‘Heeft Mijn Gemeente Dichtbij op deze manier wel toekomst?’

BOXTEL - De kritiek op de ambtelijke organisatie Mijn Gemeente Dichtbij zwelt aan in Boxtel. Tijdens de begrotingsbehandeling van deze week vroegen gemeenteraadsleden zich zelfs hardop af of doorgaan op deze manier met de samenwerking met Sint-Michielsgestel wel de juiste weg is.

Een organisatie in crisis. Dat is Mijn Gemeente Dichtbij momenteel volgens Balans-raadslid Gerlof Roubos. De leider van de grootste partij in de Boxtelse gemeenteraad vroeg zich deze week tijdens de begrotingsbehandeling zelfs hardop af of het wel zin heeft op deze manier door te gaan met de ambtelijke samenwerking tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel.

Stuurloos schip

Het gaat volgens hem ook van kwaad tot erger. ,,We zullen snel moeten komen tot beter functioneren, op deze manier heeft Mijn Gemeente Dichtbij geen meerwaarde. Wat willen we echt? Samen verder of zelfstandig? Ook op bestuurlijk vlak. Zo is Mijn Gemeente Dichtbij een stuurloos schip.”

Veel extra geld uitgetrokken voor de samenwerking

Meer partijen plaatsten kritische kanttekeningen bij de samenwerking. Ook omdat er volgend jaar veel extra geld (1,4 miljoen euro) wordt uitgetrokken om, wat burgemeester Ronald van Meygaarden noemt, de grootste problemen op te lossen. Vijftig extra ambtenaren moeten ervoor zorgen dat wettelijke taken niet in gevaar komen. ,,Noodhulp”, aldus de burgemeester.

Hij schetste nog maar eens dat het voor de organisatie niet eenvoudig is. ,,Het is een ambtelijk apparaat dat voor twee besturen werkt, die ook nog eens verschillend beleid willen. Dat is niet altijd even effectief. Dat het beter en slimmer moet, staat als een paal boven water. Daar wordt ook volop aan gewerkt.”

Gemeentelijke herindeling?

Weer geheel op eigen benen gaan staan, is volgens Van Meygaarden zeker op dit moment geen goed idee. ,,Dat gaat alleen maar meer geld kosten. We hebben hiervoor zes jaar geleden gekozen en zullen er het beste van moeten maken.”

Een bestuurlijke fusie met Gestel, wat neerkomt op gemeentelijke herindeling, is voor de burgemeester niet meer dan een stip op de verre horizon. Ook omdat volgens hem partner Gestel daar nog helemaal niet klaar voor is. ,,Uiteindelijk is dat ook een zaak van beide gemeenteraden, die zullen er samen over in gesprek moeten.”

Mirjam Bemelmans (PvdA/GroenLinks) bleek sowieso voorstander van volledig samengaan. ,,Alleen aan de kosten voor de twee gemeenteraden en colleges zijn we al een miljoen euro meer kwijt dan een gemeente met zestigduizend inwoners.”

Vijftig man personeel

Ook zette ze vraagtekens bij de uitbreiding van het personeel met vijftig mensen. ,,Uit onderzoeken is ons gebleken dat twaalf voldoende moet zijn. Dat zou dus betekenen dat er veel minder geld naar toe hoeft.’’

Van Meygaarden wilde daar niet aan. ,,De directie en bureau Berenschot zien dat anders. Daar vertrouw ik op. Die mensen hebben kennis van zaken. Zoals gezegd Mijn Gemeente Dichtbij is ook niet te vergelijken met een normale gemeente met zestigduizend inwoners.”