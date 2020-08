Samenwonen met zestien dementerende ouderen: ‘Het is hier één grote familie’

Wonen is voor Anne-Marie Looman en haar gezin dankzij ‘Het Andere Wonen’ zeker anders dan anders. Vanaf haar negentiende in de zorg, heeft Anne-Marie al heel wat woonvormen voor ouderen langs zien komen. ,,Bejaardentehuizen, verpleeghuizen. En altijd was er het gevoel, dat moet ook anders kunnen. Persoonlijker.” Naar voorbeeld van Scandinavische en Zuid-Europese landen, waar jong en oud vaak voor elkaar zorgen, richtte ze samen met een oud-collega ‘Het Andere Wonen’ op. Sinds drie jaar nu in Schijndel, in de wijk Hoevenbraak/Hulzenbraak.

Drie pubers

,,Zestien appartementen voor zestien bewoners, met allemaal een vorm van dementie, en een gemiddelde leeftijd van 80 jaar. Veiligheid en comfort van een eigen woning, de gezelligheid van de gemeenschap.” Ze wonen hier allemaal samen, voorzien van professionele- en/of mantelzorg. En ja, Anne-Marie en haar man en drie kinderen in de puberleeftijd wonen er ook, in het zeventiende appartement.

Als Anne-Marie de achterdeur uitstapt, komt ze gelijk uit bij het complex. Via een hofje, naar de eetruimte. Een bewoner leest rustig een krantje, drie andere bewoners drinken samen een bakkie, ingeschonken door gastvrouw Hannie. Haar zus Hellie, die er ook werkt, loopt langs: ,,Het is hier één grote familie”, zegt ze.

Levenslust

,,Zoveel mogelijk mee blijven doen, mee blijven tellen in de maatschappij”, volgens Anne-Marie is dat van het grootste belang voor de levenslust. Bewoonster Joke showt - met trots - haar appartement. ,,Mooi hier, he?” roept ze vrolijk. Het radiootje aan op een piratenzender, de beentjes even omhoog in een lekkere zetel. Het vaste rustmoment na het ontbijt. Zo meteen laat ze nog even het hondje van Anne-Marie uit, een dagelijkse bezigheid inmiddels. ,,Daarna op verjaardag bij mijn schoonzoon in Best.”

Vriendschap

De groep wordt steeds hechter, al is vriendschap niet meer voor alle bewoners hetzelfde. Net als de gradaties van hulpbehoevendheid. De een kan nog veel, de ander een stuk minder. ,,Het levensritme en de interesses van de bewoners bepalen de invulling van de dag. Echte taken en heel vaststaande activiteiten leggen we daarom zo min mogelijk op.” Samen het beste uit de dag halen voor iedere bewoner, dat is de enige ‘strenge’ regel die hier telt.