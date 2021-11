Sarah Lynn plant enige Schijndelse boom in Geboortebos: ‘Ze hielp zelfs mee met aanstampen van de grond’

SCHIJNDEL - Het Geboortebos in Schijndel staat vast vol met bomen voor Schijndelse kinderen. Zou je denken, maar niets is minder waar. Van de ruim 90 bomen die afgelopen weekend werden geplant, was er maar één voor een Schijndels kind: Sarah Lynn.

Mike Verkuijlen (29) en zijn vrouw Loraine (26) uit Schijndel wandelden tijdens de zwangerschap al vaak door het nationale Geboortebos in het Schijndelse Wijboschbroek. ,,Toen begon het wel te kriebelen", zegt Mike met een glimlach.

Inmiddels is hun dochtertje Sarah Lynn geboren en is zij alweer elf maanden oud. Afgelopen zaterdag waren ze opnieuw in het Geboortebos. Maar nu om een boom te planten tijdens de aanplantdag, die werd gehouden door de Stichting Nationale Boomfeestdag.

Mike Verkuijlen: ,,Dat ze nu haar eigen boom heeft is echt fantastisch. Ze heeft zelfs meegeholpen met het aanstampen van de grond. Samen met de opa en oma’s hebben we er zo een familie-uitje van gemaakt om het leven te vieren.”

Volledig scherm Mike Verkuijlen en zijn vrouw Loraine planten een boom voor hun kindje in het Geboortebos. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius

‘In Randstad is geen ruimte’

Opvallend genoeg is het de enige Schijndelse boom die zaterdag werd geplant. Van 92 bomen in totaal. ,,Dat is niet bijzonder. In de Randstad is vaak geen ruimte voor een geboortebos en dus komen ze naar Schijndel om een boom te planten”, zegt directeur Peter Derksen van de stichting Nationale Boomfeestdag.

,,Ik had wel gedacht dat meer mensen uit Schijndel een boom zouden planten. Juist omdat we tijdens onze wandelingen door dit gebied nog meer jonge gezinnen hadden gezien”, vult Mike Verkuijlen aan.

Uiteraard zijn het niet alleen Randstedelingen die een boom plantten, maar waren er zaterdag ook Brabanders en bewoners van andere provincies in Schijndel te vinden. En in het verleden zijn al veel bomen geplant door Schijndelaren, want het Geboortebos werd al in 2010 geopend.

Het Geboortebos achter de Schaapskooi zit na de aanplantdag van zaterdag vol. Er zijn al plannen voor een nieuw bos met honderden bomen, grenzend aan de huidige percelen.

Veel opa's en oma's doen mee

Het was zaterdag een feestelijke dag voor de ruim 350 bezoekers. Toch was het nog maar de vraag of de bomen geplant konden worden. ,,We hadden het al drie keer uitgesteld. Uiteindelijk hebben tien mensen die een boom zouden planten zich afgemeld. De hoge besmettingscijfers spelen daarin zeker een rol", aldus Peter Derksen.

Niet alleen ouders planten een boom voor 59,50 euro, ook veel opa's en oma's doen mee. Derksen: ,,Dat is eigenlijk de grootste groep. Zij willen een kleinkind een origineel cadeau geven. De meeste bomen die hier staan zijn dan ook van kinderen tussen de 0 en 10 jaar.”

Nieuw bos

Dat had Verkuijlen eerder moeten weten. ,,Ik ben zelf ook opgegroeid in Schijndel en had ook graag een boom gewild. Hoe mooi zou het zijn als je na 29 jaar je eigen boom zou terugvinden. Hopelijk denkt mijn dochtertje er later net zo over.”