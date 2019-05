SCG'18 kan verder met sportpark Zegenwerp

SINT-MICHIELSGESTEL - Sint-Michielsgestel legt 550.000 euro meer op tafel voor de uitbreiding en verbetering van het nieuwe sportpark Zegenwerp voor de gefuseerde voetbalclub SCG’18. Maar de oppositie, de Gestelse Coalitie uitgezonderd, was het tot op het bot oneens met de coalitiepartijen over de manier van plannen presenteren.

Alle neuzen stonden gisteravond in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel dezelfde richting op. Want alle partijen gunnen voetbalclub SCG’18 (de fusieclub van RKVV Gestel en SCI) een accommodatie die weer jaren mee kan en duurzaam is. Maar DorpsGoed, PvdA, GroenLinks en D66 namen herhaaldelijk en langdurig wethouder Lianne van der Aa onder vuur over de planpresentatie van het nieuwe sportpark Zegenwerp.

,,Welk plan? Ik zie nu twee velletjes papier. Het is van de zotte dat we op basis van deze informatie ruim 1,6 miljoen euro uitgeven. Ik wil de onderliggende stukken zien. En die staan op een velletje met een tekening en een velletje met wat cijfers. Daar kan ik met de beste wil van de wereld geen goed oordeel over vormen”, zo stelde D66'-er Roel Bouwman.

En die stellige mening ventileerden ook Jan Pieter Vermeulen van de PvdA, Sam Goossens van GroenLinks en Mariska Sturkenboom van DorpsGoed. ,,Ik wil wel voor zijn, maar op basis van géén uitgewerkt plan. Dat kan ik niet”, zei Vermeulen hulpeloos. En zo stelde de oppositie met uitzondering van de Gestelse Coalitie voor het besluit een week uit te stellen tot de tweede raadsvergadering. ,,Dan kan u ons alle informatie laten zien met uitgewerkte cijfers.”

Maar wethouder Lianne van de Aa hamerde er maar steeds op dat in 2017 al allerlei afspraken waren gemaakt. ,,Budgettair neutraal het plan uitvoeren. Opbrengsten van het leegkomende sportpark Heidelust inzetten, zodat het ons niets kost. Wat wilt u dan? Alle offertes op tafel van zaken die we opgevraagd hebben. Op de tekening staat hoe het moet worden, met kleedlokalen 105 zonnepanelen, een extra kunstgrasveld met kurk als vulling”

Maar daar nam de oppositie geen genoegen mee. Dus kwam het op stemmen aan om het voorstel om 550.000 euro extra uit te geven voor Zegenwerp een week door te schuiven. Bovenop de 1,1 miljoen euro die in 2017 al was klaar gezet als krediet. Daar bleven de stemmen steken op zes voor en dertien tegen. Met dien verstande dat Rick Groetelaers van de PPA niet mee deed in de beraadslagingen. Hij is immers ook voorzitter van SCG’18 en ging op de publieke tribune zitten.

Tijdsdruk gaat nu rol spelen