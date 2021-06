Schaapsherder Kees Cornelissen: ‘Liever wat weides dicht bij de Schaapskooi’

SCHIJNDEL - De Schijndelse schapen van de Schaapskooi reizen wat af. Dan staan ze bij de A50 onder de rook van Veghel, dan weer aan de Structuurweg in Schijndel, dan weer in het Wijboschbroek of in een grote wei bij een boer aan de Vlagheide in Schijndel. Schaapsherder Kees Cornelissen ziet dat liever anders. Maar dichtbij de Schaapskooi zijn de weides schaars of er moet een berg pacht worden betaald. En geld daarvoor heeft de vrijwilligersorganisatie Stichting Schaapskooi Schijndel niet.

Het is al jaren een unieke plek met een unieke aanpak: de Schaapskooi aan de Matermanshurk in Schijndel. Want er is geen andere plek in Nederland waar zoveel oude schaapsrassen in ere worden gehouden. Kempische heideschapen, Schoonebekers, Veluwse heideschapen, Zwartblessen en Drentse heideschapen. Dat laatste ras heeft hoorns. ,,We fokken de rassen op specifieke kenmerken en raszuiver. De besten houden we in huis. Anderen verkopen we weer", legt Rob Smits uit. Smits is naast Kees Cornelissen de andere vrijwillige schaapsherder van de stichting.

Op dit moment staat de kudde te grazen bij de A50, onder de rook van Veghel in De Punt en De Schil. ,,Het is heel fijn dat de gemeente Meierijstad ons helpt aan weides. En dat doen ook een aantal particulieren, zoals familie Brus, waar we weides aan de Structuurweg van kunnen laten begrazen. In de wintermaanden staan ze bij een boer aan de Vlagheide in Schijndel. Maar hier in het Wijboschbroek hebben we niet zo veel mogelijkheden. Boeren kunnen pacht betalen. Wij hebben daar het geld niet voor. Dus grijp je naast voldoende weides.”

Grote kuddes van één ras

De provincie heeft een jaar of acht geleden een subsidieregeling aangepast. ,,Wij hebben niet zo'n grote kudde. En de provincie gaf vanaf toen alleen nog subsidie aan grotere kuddes van een ras van 250 schapen. Wij hebben er maar 150. Dus moeten wij volledig de eigen broek ophouden. Dat lukt ons met moeite. Door corona kon de horeca hier bij de Schaapskooi niet draaien. En al onze evenementen waarmee we geld konden verdienen, die lagen ook stil. Gelukkig gaat dat nu weer de goede kant op", zegt Cornelissen.

Schaapsherder Kees Cornelissen.

Cornelissen kwam in 2012 in het bestuur van Stichting Oude Inheemse Rassen. Hij ging de communicatie doen. ,,Deze stichting is later opgegaan in Stichting Schaapskooi Schijndel. Toen Cor Siegenthaler, de vorige schaapsherder kwam te overlijden, die heeft zeker 25 jaar als herder rondgetrokken in Smaldonken en het Wijboschbroek, ben ik zijn werk gaan overnemen als schaapsherder. Ik wilde dat wel proberen. Ik heb nu twee mooie Border Collies waarmee ik de kudde doe. Dat zijn Joep en Espn. Dat zijn echt mijn maatjes geworden. Deze zijn getraind met Engelse commando's. Maar ik gebruik behalve mijn stem ook een fluitje om commando's te geven. Met een fluitje heb je meer reikwijdte.”

Elkaar afwisselen

Cornelissen en Smits wisselen elkaar af als schaapsherder. Zo hoeven ze niet zeven dagen in de week dit werk te doen. En het is al best een berg werk om een kudde schapen te houden. ,,De dieren moet je goed onderhouden. De hoeven moeten op tijd geknipt en ontsmet worden. En de dieren moeten soms een wormenkuur krijgen. Daarnaast zijn er activiteiten waarmee wat geld wordt verdiend om de Schaapskooi, die draait met zeker 45 vrijwilligers, in de lucht te houden. We doen wandelingen met groepen mensen en de kudde. We hebben demonstraties schapen drijven en we doen arrangementen zoals een schaapsspel en teambuildingsmiddagen voor bedrijven en groepen.”

Schijndelaar

De Schaapskooi begon in 1990, mede op initiatief van Natuur en Milieu Centrum Schijndel en vrijwilligers die een oude Vlaamse schuur bouwden. Dat was een krijgertje uit Cromvoirt. Daarna kwamen er meer onderkomens aan de Matermanshurk, zoals een hooiberg, horeca, een hopschuur en de hop-est (droogschuur voor hopbellen). Ook een kippenverblijf met oude kippenrassen kwam erbij te staan. Hier huist onder meer de Schijndelaar, een kip die lichtgroene eieren legt. Verder nog een bijenpark als aanvulling. Daar is imker Piet Claassen actief. Voor schoolkinderen zijn er allerlei educatieprogramma's.