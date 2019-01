Schaars gekleed persoon loopt met -3 door Boxtel en scheldt agenten uit

Auto glijdt in Sint-Michiels­ges­tel de greppel in door gladheid

9:47 SINT-MICHIELSGESTEL - In een bocht van de Theerestraat in Sint-Michielsgestel is woensdagochtend rond 07.40 uur een automobiliste met haar wagen in de greppel beland. De vrouw raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.