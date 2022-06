Schapenwol over? Leerlingen van De Bolster weten er wel raad mee

Voor het eerst sinds 1991 weer EK driebanden in Nederland: slijtage­slag in poulefase in Berlicum

Het hoofdtoernooi van het EK driebanden gaat donderdagochtend van start in het Benelux Theater van d'n Durpsherd in Berlicum, maar eerst wordt dinsdag en woensdag het kaf van het koren gescheiden in de poulefase.

15 juni