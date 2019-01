Schattige bollen wol verdrijven straks Brabantse wolven

Ze is een echte hondenliefhebber. Dat staat buiten kijf. Al ruim twintig jaar heeft ze trouwe viervoeters aan haar zijde. Lily Vercrijsse uit Den Dungen, docent biologie en universitair ecoloog. Van haar huidige Pyreneese berghond heeft ze zelfs een heel nest in huis met tien van die wit-gevlekte bollen wol die door de huiskamer en keuken dartelen.

,,De moeder zorgt goed voor het hele nest. Echt een lief beest. Ze wierp tien jongen. Het tiende overleefde het niet. Maar toen kwam alsnog nummer elf ter wereld. Inmiddels zijn er al een paar bij een nieuw, goed baasje ondergebracht. Ze zijn immers meer dan negen weken oud”, zegt Vercruijsse.

Berghond met vlekken heeft fijn werkkarakter

Ze koos voor een Pyreneese berghond omdat ze er al veel over gelezen had in een Frans boek van Mathieu Mauriès. Die woont westelijk van Toulouse, op wat meer dan een uur rijden van de Pyreneeën. Hij fokt Pyreneese berghonden. Ik ben er zelf naartoe gegaan om er een uit te zoeken. Die met meer vlekken hebben een goed werkkarakter. Dat is belangrijk voor wat ik er straks mee wil gaan doen”, zegt Vercruijsse.

De Pyreneese berghond is uitermate geschikt om kuddes schapen te begeleiden. ,,De berghond zet je niet in om te drijven. Dat kunnen bordercollies veel beter. Nee, de Pyreneese berghond kan gewoon erbij. En hij heeft zo’n groot beschermend karakter dat hij wolven op afstand kan houden. En dat is belangrijk, omdat wolven veel schade kunnen aanrichten bij de kuddes. Ze gaan, opportunisten als ze zijn, als predator wel eens achter schapen aan. Maar ze eten ze zelden op. Ze houden meer van wild.”

Er komt een roedel in België aan

Nu hoorde Vercruijsse van het feit dat de Europese Unie regels heeft afgesproken om schapenhouders de schade te compenseren van predatoren. ,,Honderd procent maar liefst. Nu vind ik het prachtig dat de wolf weer vaker in ons land gesignaleerd wordt. In België heeft een mannetje alweer een vrouwtje ontmoet. Daar komt vrijwel zeker een nieuwe roedel van. En het is slechts een kwestie van tijd dat de wolf ook in Brabant vaker voor gaat komen.”

Dus dacht de Dungense ecoloog dat het nu het juiste moment is om in actie te komen. ,,We hebben niet zomaar een een flink aantal Pyreneese berghonden. En het moet een samenspel worden van herder, schapen, bordercollie en Pyreneese berghond. Daar moet je dus aan werken. Ik ben van plan om schapenhoeders te zoeken waarmee ik vier van mijn pups kan laten samenwerken. Ik heb bij ons in de achtertuin schapen te leen om de honden daar alvast mee om te laten gaan.”

Symposium over wolvenplan in provinciehuis

In februari reist Vercruijsse naar het provinciehuis in Den Bosch. ,,Op 15 februari hou ik daar samen met anderen een symposium en wil ik mijn ‘wolvenplan’ ontvouwen. Je kan, zo vind ik, namelijk veel beter met een natuurlijk evenwicht werken waar je geld voor inzet, dan achteraf steeds schades uitkeren aan schapenhouders.”