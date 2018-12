Scheidend watergraaf Peter Glas: ‘We moeten natuur meer veerkracht geven’

Favoriete plekje in Bossche Broek

Op een van zijn favoriete plekken, het gemaalhuisje bij het trekpontje in de Dommel en uitkijkend op het Bossche Broek in Den Bosch, is watergraaf Peter Glas helemaal in zijn element. Gek is dat niet. Bij elke bioloog en watergraaf gaat het hartje sneller kloppen met zulke mooie natuur en water om je heen.

Quote Bewoners in Box­tel-Oost liepen te hoop tegen Dommelplan Watergraaf Peter Glas, Waterschap De Dommel

Peter Glas werd in 2003 watergraaf in Boxtel bij waterschap De Dommel. ,,Direct kwam er een uitdagend hoofdstuk voorbij. De plannen voor een grote herinrichting van De Dommel door Boxtel lagen panklaar. Maar bewoners uit Boxtel-Oost liepen er tegen te hoop. Dus hebben we pas op de plaats gemaakt en zijn weer aan de keukentafel gaan praten.”

Cadmium en zink weggehaald

Uiteindelijk kwam dat goed. De Dommel door Oost en langs Selissen werd de hoofdstroom, het Afwateringskanaal naast de A2 de bijstroom. En al de met zink en cadmium vervuilde bagger werd weg gehaald. ,,Het is een mooie herinrichting geworden. Wel veel duurder. Maar daarmee was inspraak van onderaf voortaan geboren en gingen we met alle plannen voortaan eerst met de bewoners in gesprek. Dat is pure winst. Voor iedereen.”

Dommel in Einhoven kostte 22 miljoen

In Eindhoven kwam een soortgelijk plan voorbij: De Dommel door Eindhoven. ,,Een duur, maar ambitieus plan dat 22 miljoen euro kostte. Ook weer cadmium en zink eruit en daar waar het kon meer meanders en natuurlijke inrichting. De stad beleeft nu De Dommel weer als een onderdeel van het dagelijks leven. Ze ‘zien het water weer zitten’ en hebben het water omarmt. Het is nu op veel plekken in Eindhoven een plaats van ontmoeting.”

Quote Onlangs hadden we nog problemen met legionella Peter Glas, Waterschap De Dommel

Bij de zuivering in Tilburg is Peter Glas vooral trots op de Energiefabriek die daar bij de rioolwaterzuivering werd gebouwd. ,,Onlangs hadden we daar nog problemen met legionalla in de zuivering. Gelukkig zijn er geen ziektegevallen en met UV-lampen wordt dat binnenkort structureel bestreden.”

De Energiefabriek: grondstoffen terugwinnen

,,De Energiefabriek is een wijze van denken. We gaan niet meer uit van afval, maar dat alle stoffen opnieuw bruikbaar zijn. Het zuiveringsslib gebruiken we nu als brandstof voor de eigen energieopwekking. Maar in de nabije toekomst winnen we tal van grondstoffen terug, zoals cellulose, fosfaat en bacteriën waaruit we afbreekbaar bioplastic kunnen produceren. Veel is nu nog experimenteel, maar met andere waterschappen gaan we in de volgende stap zoeken naar economisch rendabele manieren om op grotere schaal daarmee te werken.”

Aanpak droogte en nattigheid bittere noodzaak

Door de klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan zoals extreme droogte of extreme nattigheid en hoosbuien, is Peter Glas er in de periode van vijftien jaar watergraaf wel van overtuigd geraakt dat het werk maken van robuuste waterbeheersingsmaatregelen, en het waterbewust inrichten van stedelijk gebied meer dan ooit bittere noodzaak is.

Quote Er is nog een wereld te winnen met vergroenen van daken en meer open water Watergraaf Peter Glas, Waterschap De Dommel

,,Daar is nog een wereld te winnen met het vergroenen van daken, ruimte geven aan groen in straten en parken en aan meer open water. Dat kan in grotere vormen, maar ook in het klein met bij voorbeeld Operatie Steenbreek. Wel altijd goed blijven nadenken. Want ik las laatst dat rolstoelers klagen over een stoep waar te veel tegels uitgehaald zijn.”

Out Herlaer heeft weer een gracht om de oude boerderij in Sint-Michielsgestel. De provincie heeft deze gracht weer laten maken. Brabants Landschap is blij met die ecologische aanvulling.

Glas is blij met goede vaste partners als de provincie, de gemeenten, natuurterreinbeheerders en ZLTO. ,,De winsten van de verkoop van Essent zijn in Brabant voor een goed deel ingezet voor de natuur. Het is o, zo belangrijk dat er stevige ecologische verbindingen tot stand komen, dat rivieren en waterlopen weer meanderen en talrijke andere maatregelen genomen worden voor meer waterberging en biodiversiteit. Dat is de manier om de natuur veerkrachtig te maken zodat ze zelf de grote klimaatsveranderingen beter kan opvangen.”

Bij de Huisvennen in Boxtel is de droogte nog steeds goed zichtbaar. Het waterpeil staat op veel plekken nog zeker een halve meter of meer onder het normale niveau.

Na de droogte van afgelopen zomer zijn er nu al nieuwe ideeën op tafel gelegd om het watersysteem voor boeren en natuur meer veerkracht te geven. ,,Rond 2000 hadden we in ons stroomgebied een actie met kleine stuwen in kavelslootjes. Zeg maar de haarvaten van ons watersysteem. Dat systeem is in de loop der jaren wat in verval geraakt. Maar nu wil ook de ZLTO met de boeren daar weer over nadenken. Hou langer en meer water vast in die kleine watergangen. Dat is een relatief goedkope manier om verdroging in hoger gelegen gebied effectief aan te pakken.”

Quote Anders ligt Zeeland in Brabant op een kwade dag aan zee Watergraaf Peter Glas, Waterschap De Dommel