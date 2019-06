Schijndel aan Zee mag tot 01.00 uur doorgaan, maar doet dat niet

Traumaheli­kop­ter opgeroepen voor reanimatie in Esch

10:34 ESCH - Bij een reanimatie in een woning aan de Witvensedijk in Esch is zaterdagochtend de hulp ingeroepen van een het traumateam. Ook kwamen twee ambulances ter plaatse. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.