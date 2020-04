Schijndel eert bij Dodenherdenking ook coronaslachtoffers

MEIERIJ - Niet alleen oorlogsslachtoffers worden op 4 mei herdacht. Schijndel eert dit jaar ook de mensen die overleden aan het coronavirus. Wel is het stil op straat op 4 en 5 mei. Want nu anderhalve meter afstand en niet samenscholen het nieuwe normaal is, zijn ook de festiviteiten rondom Dodenherdenking en Bevrijdingsdag uitgekleed.

In Boxtel, Haaren, Schijndel en Sint-Michielsgestel wordt nog druk gewerkt aan de definitieve, maar uitgeklede programma’s van Dodenherdenking op 4 mei. Maar het is al duidelijk: het herdenken van de oorlogsdoden gebeurt heel sober. In Schijndel koppelen ze het eren van de doden van toen aan de slachtoffers van nu. Bij de Mariakapel worden ook bloemen gelegd voor de slachtoffers van de coronacrisis.

Boxtel

De Dodenherdenking in Boxtel oogt ook dit jaar qua tijd en locatie vertrouwd: rond 20.00 uur bij de Heilig Hart-kerk. Ook legt de burgemeester, Ronald van Meygaarden voor het eerst, een krans en wordt de Last Post gespeeld. Maar buiten Van Meygaarden is er maar een handvol anderen aanwezig. Een vendelier van het gilde, een zanger om het Wilhelmus te vertolken en vertegenwoordigers van het organiserende Boxtel Vooruit.

,,We houden uiteraard anderhalve meter afstand van elkaar”, zegt mede-organisator Wim Ketelaars. Net als overal in Nederland wordt publiek geweerd. In Boxtel telt de Dodenherdenking meestal rond de 250 aanwezigen. Wie er nu bij wil zijn, kan kijken naar lokale omroep Dommelland, die de plechtigheid live uitzendt.’’

Sint-Michielsgestel

Ook in Sint-Michielsgestel kon het draaiboek voor Dodenherdenking dit jaar ongebruikt de kast weer in. Toch worden er kransen gelegd, bij de Michaelkerk en het monument bij De Beemden. In een uiterst klein comité gebeurt dat. Andere jaren trok de herdenking tussen de 150 en 200 aanwezigen. ,,We hopen dat zoveel mogelijk mensen de vlag thuis halfstok hangen”, zegt mede-organisator Henk van Roosmalen, voorzitter van Gestel Events.

In Gestel is de sterk ingekorte plechtigheid - normaal is de gemeenschap er zo’n twee uur zoet mee - via een zogeheten livestream thuis te volgen. Naar verwachting houdt burgemeester Han Looijen een toespraak, vertaald door een doventolk, die ook thuis te bekijken en beluisteren is.

Schijndel

Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad gaat op 4 mei in de ochtend in de kernen Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel een krans leggen. In Schijndel gebeurt dat als vanouds bij de Mariakapel. Vanuit het Oranjecomité wordt daar een krans aan toegevoegd. ,,Ook slaan we dit jaar het leggen van bloemen bij de monumenten aan de Bosweg en de Structuurweg en bij de drie oorlogsgraven niet over. Dat doet iemand van ons comité. Ook zonder publiek”, zegt Hans Fassbender van Oranjecomité Schijndel. De Dodenherdenking trekt daar onder gewone omstandigheden tussen de 350 en 400 belangstellenden.

Volgens Fassbender is er ook dit jaar de gelegenheid voor inwoners om bloemen te leggen voor de oorlogsdoden, bij de Mariakapel. Het is de bedoeling dat daar ook een plek wordt vrijgemaakt waarop bloemen gelegd kunnen worden voor de corona-slachtoffers.

De traditionele toespraak van de burgemeester is dit jaar alleen te volgen via sociale media en andere digitale kanalen.

Haaren

In de gemeente Haaren vindt om 18.00 uur een kranslegging plaats in de dorpen Haaren, Helvoirt en Esch. Een lid van het college van burgemeester en wethouders is daarbij aanwezig en een vertegenwoordiger van het 4 en 5 Mei Comité. Inwoners kunnen vervolgens, tussen 18.00 en zonsondergang ‘op gepaste wijze’ een eigen bloem neerleggen.

Het was de bedoeling dat in Haaren twee zuilen onthuld zouden worden met daarop de namen van dorpsbewoners die tijdens de oorlog omgekomen zijn. Maar die plechtigheid wordt later dit jaar gehouden.

Bevrijdingsdag: alles geschrapt

Is de Dodenherdenking op 4 mei altijd een moment van ingetogenheid, de dag erna gaat gepaard met uitbundige feestelijkheden. Dan is het namelijk nationale Bevrijdingsdag. Maar nu is alles geschrapt. Bijna alles. Op het carillon van de Petruskerk zal speciale muziek ten gehore gebracht worden. En in Gestel worden spandoeken bij komborden opgehangen met teksten als: ‘Ook na 75 jaar zijn we er weer voor elkaar’.

Haaren had de meest uitgebreide plannen voor Bevrijdingsdag. Het feest zou al aanvangen op 3 mei, met de officiële opening van Park Ruijbosch. In datzelfde park in het hart van het dorp zou 5 mei een groot festival plaats hebben. ,,Daar hebben heel veel vrijwilligers het afgelopen jaar veel tijd in gestoken”, zegt Marion Denissen van het 4 en 5 Mei Comité Haaren. ,,Maar het is niet anders.”