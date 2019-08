Schijndel en Wijbosch krijgen eigen Memorial Day

Wat gebeurt er met het gemeente­huis van Haaren?

15 augustus HAAREN - Als er iets stond voor de nieuwe gemeente Haaren die in 1996 werd gevormd door het samenvoegen van de dorpen Haaren, Helvoirt en Esch - Biezenmortel kwam er een jaar later bij -, dan is het wel het gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein in Haaren.