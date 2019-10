Schijndel heeft een grote tentoonstelling oude tv's en radio's: ‘80 procent werkt nog’

SCHIJNDEL - Is de één helemaal lyrisch over zijn postzegelverzameling, de ander van muziek of zijn/haar vrijwilligerswerk; voor Leon van Roozendaal uit Schijndel is zijn verzameling oude televisietoestellen, radio's en allerlei elektrische apparatuur zijn grootste hobby. Zo'n 150 toestellen van allerlei afmetingen staan opgesteld in zijn winkel, waar eerst installatiebedrijf Van Roozendaal gevestigd was dat inmiddels is verhuisd naar de achterzijde van de panden aan de Boschweg.