Schijndel heeft nu ook Join Us voor jongeren vanaf 18 jaar

Deze jongeren kunnen vanaf vrijdag 7 juni om de week naar Bizzi aan Steeg 3 in Schijndel op vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis. Join Us helpt eenzame jongeren met het maken van vrienden. Jongeren van 12 tot 18 jaar zijn al een jaar welkom in Schijndel.

Join Us verwelkomt de ene week op vrijdag jongeren van 12 tot 18 jaar en in de andere week jongeren vanaf 18 tot en met 25 jaar. De jongeren doen samen activiteiten die zij zelf bepalen en organiseren, zoals gamen, films kijken of spelletjes doen.

Tijdens de avonden zijn er ervaren begeleiders aanwezig die de jongeren helpen met de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden en het versterken van hun zelfbeeld. Join Us werkt samen met Bizzi en de gemeente Meierijstad. De organisatie is tevens actief in Veghel, Roosendaal, Eindhoven, Vlaardingen, Heesch, Uden en Beek en Donk.