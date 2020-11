Schijndel heeft Zwarte Vrijdag én Groene Vrijdag, ‘Tegengeluid voor koopgekte’

update + video Supermakke­lijk dat stemmen vanuit de auto: ‘Dit mogen ze volgend jaar bij de landelijke verkiezingen ook zo doen’

18 november VUGHT - Het loopt niet bepaald storm in de eerste uren dat het drive-in-stembureau in Vught open is. Maar degenen die komen stemmen vanuit de auto zijn enthousiast. ,,Ik vind dit nu veiliger dan naar een gewoon stembureau gaan.’’ Vught heeft woensdag de primeur, en Den Haag kijkt mee.