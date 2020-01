Schijndel houdt hart vast voor woningen in Kloostertuin

Alsof je door een bos wandelt, zo voelt het voor Christ Eijmberts als hij in de Kloostertuin van de Zusters van Liefde in Schijndel is. ,,Er staan prachtige monumentale bomen en het stikt er van de vogels en eekhoorntjes", weet Eijmberts, die al meer dan zestig jaar vanuit zijn woning aan de Pompstraat op de tuin van de zusters uitkijkt. Zijn straatgenoot Bertus van den Bergh is al net zo enthousiast. ,,Die tuin is zó verschrikkelijk mooi.”

Het zit hen dan ook zeker niet lekker dat de Kloostertuin nu nadrukkelijk in beeld is voor woningbouw, zo werd donderdagavond duidelijk tijdens de debatavond Niet mauwen, maar bouwen . Deze bijeenkomst - gehouden door raadsfractie Hart - trok zo'n 150 man naar 't Spectrum.

36 appartementen in Kloostertuin

Directeur Simon Passier van Hoedemakers bouw en ontwikkeling maakte bekend dat zijn bedrijf twee ‘urban villa's’ wil bouwen in de Kloostertuin. Na afloop vertelde hij dat het om twee wooncomplexen gaat van ieder 18 appartementen. ,,Een van de twee complexen is bedoeld voor sociale woningbouw. Dat is dus veel meer dan wat de gemeente verlangt, namelijk een kwart sociale woningbouw per bouwproject.” Daarbij komt, zo beloofde Passier, wordt de Kloostertuin straks helemaal openbaar. ,,Wij geven 'm terug aan Schijndel.”

Nog niet gerustgesteld

Bertus van den Bergh en Christ Eijmberts zijn nog niet gerustgesteld. Eijmberts: ,,Wij zijn niet tegen woningbouw, maar het moet niet te gek worden. Niet te veel woningen dus, en ook niet te hoog.” De bijeenkomst in 't Spectrum maakte duidelijk dat meer Schijndelaren er zo over denken, de Kloostertuin ligt velen na aan het hart. Dat geldt ook voor de Zusters van Liefde zelf. ,,We hopen dat de tuin zo groen mogelijk blijft”, zei de aanwezige algemeen overste Agnes Vos. Toch konden de zusters op hun klompen aanvoelen dat de tuin bebouwd zou worden toen die werd verkocht aan een ontwikkelaar, stelde debatleider Laurens van Voorst van Hart fijntjes vast. Vos: ,,We konden er met de gemeente helaas niet uitkomen.”

Zodra we groen licht krijgen, gaan we in overleg met de omwonenden

Passier schatte zelf in dat zo'n dertig procent van de Kloostertuin bebouwd wordt. Mits het gemeentebestuur ‘ja’ zegt tegen de plannen, want daar ligt het verzoek nog. Passier: ,,Zodra we groen licht krijgen, gaan we in overleg met de omwonenden.” Eijmberts kijkt uit naar dat overleg: ,,Wij weten nog van niks, en straks is alles al beklonken.”