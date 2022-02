Schijndel krijgt een ‘Spa’ voor auto's

SCHIJNDEL - Een geautomatiseerde wasstraat voor auto's, vier wasboxen en een overdekt stofzuigerplein. Deze zijn straks te vinden in Carwash Schijndel aan de Nieuwe Eerdsebaan 2 in Schijndel. ,,We verwachten in het laatste kwartaal van dit jaar open te gaan", zegt Roel Hendriks.

De bouw van Carwash Schijndel start in maart of april. Het gaat om de eerste geautomatiseerde wasstraat van Schijndel. ,,Een Spa voor auto's", omschrijft Roel Hendriks zijn toekomstige bedrijf. ,,Een ketting kan wel 80 tot 100 auto's per uur door de wasstraat van zo'n vijftig meter lang heen trekken.”

Agrarisch bedrijf

Hendriks en zijn partner Kim Rijkers runden tot voor kort een agrarisch bedrijf in Landhorst (gemeente Land van Cuijk), maar hier zijn zij mee gestopt. ,,We zochten een bedrijf met goede toekomstkansen. En dat hebben we in Schijndel gevonden.”

In de wasboxen, zoals er al meer zijn in Schijndel, kunnen mensen hun eigen auto schoonmaken. Hendriks en Rijkers willen duurzaam te werk gaan. ,,Onder de Carwash komt een tank met zo'n 80.000 liter water te liggen. Het water wordt gefilterd en kunnen we voor 95 procent hergebruiken.”



