Schijndel krijgt interland ‘wandelhandbal’ tussen Nederland en Duitsland

Grote vlonder in beemd bij Stapelen: ommetje met droge voeten

15:37 BOXTEL - Het is een kaalslag van jewelste aan de Konijnshoolsedreef in Boxtel. De houtopstand in de bermen van het laantje, een veel gebruikte wandelroute achter het Jacob Roelandslyceum, zijn links en rechts flink gekortwiekt. Maar het is de bedoeling dat hiermee de laanstructuur van het weggetje naar Stapelen weer in oude luister wordt hersteld.