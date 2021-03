Schijndel krijgt nieuwe woningen voor mensen met psychische klachten

Boxtel mikt uitkomst enquête onder inwoners in prullenbak

19 maart BOXTEL - Bedankt voor de moeite. Maar we mikken het resultaat wel in de prullenbak. Dat is de reactie van het Boxtelse college richting 353 inwoners die de enquête over de financiële toekomst van de gemeente hebben ingevuld. Tot ongenoegen van een deel van de gemeenteraad.