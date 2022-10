Schijndel krijgt weer winterpark maar houdt de ‘ramen dicht’

Het kloosterle­ven op de planken, met de échte Zusters van Liefde in de zaal

SCHIJNDEL - Een coming out, de vrouwenliefde, ongewenste zwangerschappen, het celibaat en meer. Het komt allemaal voorbij in de nieuwe voorstelling Onder één kap. Het stuk is losjes gebaseerd op de Schijndelse congregatie Zusters van Liefde en het kloosterleven van begin jaren zeventig. Voor de échte zusters is het een feest van herkenning.

