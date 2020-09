Schijndel krijgt zorgvilla, maar eerst een Sintvilla

SCHIJNDEL - Villa Rozenburg in Schijndel krijgt een bijzondere, nieuwe bestemming; een zorgvilla met 23 kamers voor senioren. Maar voor het zover is komt er in november tijdelijk een Sintvilla in het monumentale pand. Een wat?

Volledig scherm Lambèr Gevers, voorzitter van de stichting Sinterklaas Schijndel. © Marc Bolsius Geen intocht van Sinterklaas in Schijndel vanwege het coronavirus, geen Sinterklaasfeesten in het Elde College, tja, wat moet je dan? Voorzitter Lambèr Gevers van de stichting Sinterklaas Schijndel zat er afgelopen zomer al over te prakkiseren. En kwam op een alternatief idee: een Sintvilla.

‘Uiteraard coronaproof’

,,Ik heb aangeklopt bij de nieuwe eigenaar van Villa Rozenburg en wonder boven wonder mogen we het gebouw in november en december om niet gebruiken voor sinterklaasactiviteiten.”

Volledig scherm Villa Rozenburg werd in 1912 gebouwd aan de Hoofdstraat in Schijndel door de familie Bolsius. © Robèrt van Lith/BD Kinderen en hun gezinnen kunnen straks Sint en zijn Pieten (in wat voor kleur ook) bewonderen in de villa. ,,Uiteraard helemaal coronaproof.” Gevers hoopt zo veel mogelijk Schijndelse kinderen te kunnen ontvangen, maar is bang dat niet iedereen terecht kan. ,,Met de Schijndelse Sinterklaasfeesten bedienen we altijd zo'n 2500 mensen, ik ben nu blij als we de helft kunnen ontvangen.”

Meerdere themakamers

In de Sintvilla komen meerdere themakamers en kunnen kinderen Sinterklaas helpen om een puzzel op te lossen. Gevers: ,,Kinderen kunnen zelf ervaren hoe het is om midden in de hectiek van de decembervoorbereidingen van sint en zijn pieten te staan.”

Volledig scherm Een impressiebeeld van Villa Rosenburg in Schijndel na de grootscheepse opknapbeurt. © Kragt Vastgoed BV Villa Rozenburg aan de Hoofdstraat 190 in Schijndel kent een rijke historie. Antoon Bolsius van de bekende kaarsenfamilie legde in 1912 de eerste steen. In 1948 verkocht Bolsius de villa aan de gemeente Schijndel, die hier ruim tien jaar lang het raadhuis vestigde. Het oorspronkelijke raadhuis was immers gebombardeerd in de oorlog.

Nieuw leven inblazen

Nadat de laatste 'bewoner’ Bol Accountants de villa enkele jaren terug had verlaten, viel het oog van Schijndelaar Joey Kivits (28) erop. Laat hij nou projectmanager zijn bij Kragt Vastgoed BV in Eindhoven, dat zich vooral bezighoudt met het nieuw leven inblazen in karakteristieke, vaak monumentale gebouwen. ,,Ik vind het natuurlijk heel leuk om in mijn eigen dorp iets moois te ontwikkelen", zegt Kivits.

En dat gaat nu ook gebeuren. Villa Rozenburg wordt een zorgvilla met 23 kamers voor ouderenzorg. ,,We zijn nog in gesprek met een zorgorganisatie", aldus Kivits. In het tweede kwartaal van 2021 hoopt Kragt aan de slag te kunnen in Schijndel, zodat de zorgvilla ergens in 2022 kan openen.

Quote We gaan het gebouw de allure van vroeger teruggeven Joey Kivits , Kragt Vastgoed BV

,,We gaan het gebouw de allure van vroeger teruggeven", stelt Kivits. En hij vindt het maar al te leuk dat de Sint en zijn pieten straks tijdelijk hun intrek nemen in Villa Rozenburg, dat nu wordt beheerd door Gapph Vastgoedbeheer. ,,Met de Sintvilla krijgt de locatie toch weer een impuls. Hoe meer mensen deze bijzondere villa kunnen ervaren, hoe beter.”

Volledig scherm Achter Villa Rosenburg in Schijndel komt ook nieuwbouw. Hier komen zorgappartementen voor senioren. © Kragt Vastgoed BV