Schijndel raakt markante panden kwijt in het dorp en ‘dat doet pijn’

City Theater en ‘Tunneke’ in Schijndel wijken voor woningen

6:14 SCHIJNDEL - Schijndel verliest twee markante horecazaken: het City Theater en het voormalige ‘t Tunneke. Hier komen woningen voor in de plaats. Het college van Meierijstad gaf deze week groen licht voor de bouw van in totaal 70 woningen in Schijndel.