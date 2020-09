Schijndel volgt Babylon met hangende tuinen, slapen kan straks in kubus op het dak

SCHIJNDEL - Slapen in een kubus op het dak van het oude gemeentehuis van Schijndel? Dat kan over enkele jaren in het gebouw Amytes, gebaseerd op de Hangende Tuinen van Babylon. ,,De naam mag nog wel iets meer Schijndels.”

De Markt van Schijndel telt nu al drie iconen: de Glazen Boerderij, de Sint-Servatiuskerk en het oude raadhuis uit 1961. Binnen enkele jaren komt daar een vierde bij, want het kantoorgedeelte van het oude gemeentehuis ondergaat een flinke metamorfose. Hier komt Amytes.

Een impessiebeeld vanuit de lucht van de toekomstige invulling van het oude gemeentehuis van Schijndel. Links het oude raadhuis dat nu wordt verbouwd. Hier komen onder meer de bibliotheek en kunstcollectie. Wat?! Amytes, vernoemd naar een prinses uit Babylon. Volgens de oud-Griekse overlevering werd zij opgevrolijkt met de Hangende Tuinen van Babylon omdat zij heimwee had naar de groene bergen in haar geboorteland.



Het winnende ontwerp voor het oude gemeentehuis is gebaseerd op dit ‘wereldwonder’ van ver voor Christus. ,,De naam Amytes vind ik nog wel erg wennen, het mag voor mij wel iets meer Schijndels”, zei wethouder Coby van der Pas van Meierijstad maandagmiddag bij de officiële ondertekening van het koopcontract tussen de gemeente en Okko Project.

‘Meierijstadser kan haast niet’

Wilbur van Hamond, directeur van Okko Project. Dit bedrijf uit Eindhoven won de Europese aanbesteding, waar vier bedrijven op inschreven. ,,We zijn ontzettend trots dat we deze wedstrijd wonnen", sprak Wilbur van Hamond, directeur van Okko. ,,Ik ben geboren in Veghel en woon in Sint-Oedenrode. En mijn halve familie woont in Schijndel, dus 'Meierijstadser' kan haast niet." Zo woont zijn moeder in Schijndel. ,,En die heeft beloofd mij in de gaten te houden met dit gebouw."

‘Gebouw krijgt flinke opknapbeurt’

Okko benaderde Architecten EnIEn - ook uit Eindhoven - voor het ontwerp. Hoewel Meierijstad de mogelijkheid bood om het kantoorgedeelte van het oude gemeentehuis af te breken en een nieuw gebouw neer te zetten, kozen Okko en EnIEn ervoor om het gebouw uit begin jaren negentig te laten staan.

Het toekomstbeeld van het oude gemeentehuis van Schijndel. Het ontwerp voor het nieuwere gedeelte (links) is gebaseerd op De Hangende Tuinen van Babylon. ,,Het gebouw krijgt wel een flinke opfrisbeurt", aldus architect Arie van Rangelrooy. ,,Het ontwerp is van de Bossche School en die architectuur is juist aan een revival bezig. Het zou volgens ons dus zonde zijn om dit gebouw te slopen." Van Rangelrooy noemt zijn plan een 'vintage jas met een nieuwe voering'.

Pocketpark achter raadhuis

De binnenpatio van het voormalige kantorengebouw krijgt weelderige planten op de balkons, geïnspireerd dus op de Hangende Tuinen van Babylon. Het gebouw Medina uit Eindhoven diende ook als voorbeeld. De groene ‘oase’ in Schijndel - met brede trap - loopt straks over in een pocketpark aan de achterzijde van het oude raadhuis.

De huidige 'staat' van het oude raadhuis (rechts) en het nieuwere gedeelte van het oude gemeentehuis van Schijndel. Dit oude raadhuis wordt momenteel verbouwd en gaat begin volgend jaar weer open. Hier komen onder meer de bibliotheek, een servicepunt en de kunstcollectie van de gemeente.

Kubussen op het dak

In Amytes (,,Het is nog een werktitel.”) zijn 16 appartementen gepland, waarvan vier sociale huurwoningen. Aan de Marktzijde is op de begane grond ‘lichte’ horeca gepland. ,,Bijvoorbeeld een lunchroom", aldus Van Hamond. Dit was ook een wens van het gemeentebestuur, dat graag wat meer reuring op die plek ziet.

Als ‘kers op de taart’ willen de ontwikkelaars twee kubussen op het dak zetten. ,,Hier willen we een kleine Bed & Breakfast in vestigen, die bestaat uit slechts één kamer", aldus Van Hamond. ,,En mogelijk komt hier ook een soort uitkijkpost, maar dat is iets wat we nog met belanghebbenden willen bespreken.”

De planning is om eind 2021 het nieuwe bestemmingsplan ‘rond’ te hebben, zodat in het eerste kwartaal van 2022 de transformatie kan beginnen. Eind 2022 is de opening gepland. Van Hamond kan haast niet wachten. ,,Ik heb echt iets met dit gebouw. Mijn ouders zijn hier nog in het oude raadhuis getrouwd.”

Een trotse wethouder Coby van der Pas van Meierijstad, vergezeld door de directeuren Hein van Stiphout (links) en Wilbur van Hamond van Okko Project.