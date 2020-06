Schijndel weert fiets uit winkelgebied

SCHIJNDEL - Bezoekers blijven van harte welkom op de weekmarkt in Schijndel, maar niet meer met hun fiets. Vanaf zaterdag 20 juni mogen er geen fietsen meer in het centrum op zaterdagen, het coronavirus heeft dit verbod versneld. ,,Het is hard nodig.”

Harrie van Herpen ergert zich er heel lang aan; de vele fietsen die staan gestald in het winkelgebied van Schijndel. En al helemaal sinds de coronacrisis toesloeg. ,,Veel mensen zetten hun fiets bijvoorbeeld bij de Hema", zegt de citymanager van Schijndel. ,,Op zaterdag is het pad langs de visboer dan zo beperkt, dat het voor de bezoekers van het centrum haast ondoenlijk is om anderhalve meter afstand te houden.”

Vanaf zaterdag 20 juni is dat voltooid verleden tijd. Het is voortaan op zaterdag tijdens de weekmarkt, van 10.00 tot 16.00 uur, verboden om met de fiets het centrum in te komen. Voorlopig alleen op zaterdag, maar mogelijk wordt het verbod op een later tijdstip uitgebreid naar de rest van de week.

Volledig scherm Harrie van Herpen, citymanager in Schijndel. © Marc Bolsius

‘Ook E-bikes staan hier veilig’

Op drie plekken komen verbodsborden voor fietsen: bij de Sint-Servatiuskerk, bij Het Tramhuys (Hoofdstraat-Kloosterstraat) en bij Bakker Bart (Hoofdstraat-Groeneweg). ,,Op die drie plekken hebben we ook extra fietsenstallingen gemaakt, dus er is voldoende ruimte. De gemeente heeft de afgelopen maanden meer fietsnietjes in het centrum gezet, van die beugels waar je je fiets tussen kunt zetten. Ook E-bikes staan hier veilig met een hangslot.”



Volledig scherm Meierijstad plaatste de afgelopen maanden meer zogenoemde fietsnietjes in het centrum, beugels waartussen fietsen gestald kunnen worden. © Robèrt van Lith/BD

Gewenningsperiode van vijf weken

Fietsers hoeven niet meteen bang te zijn voor bekeuringen. Van Herpen: ,,Er komt een gewenningsperiode. De eerste twee weken gaan we flink flyeren om mensen attent te maken op de nieuwe maatregel. Daarna zijn er drie zaterdagen op rij BOA's (buitengewone opsporingsambtenaren) die de mensen vriendelijk wijzen op de nieuwe maatregel. En daarna pas wordt er echt gehandhaafd. Hopelijk is het tegen die tijd helemaal niet meer nodig.”



Fietsen die komende weken fout geparkeerd staan, krijgen een rode fietshanger als ‘waarschuwing'. ,,En de fietsen die wél goed staan, krijgen juist een groene fietshanger als bedankje.”

Volledig scherm Deze flyer wordt komende zaterdagen verspreid in het centrum van Schijndel. © Citymanagement Schijndel

‘Het moet einde aan komen’

Het plan om het centrum op zaterdag fietsvrij te maken bestond al langer, maar door corona is het versneld. ,,Het is echt hard nodig. Mensen met een rolstoel of rollator kunnen er op zaterdag haast niet meer door, zo druk is het dan. Sommige fietsers nemen hun fiets mee van kraam naar kraam, ze blokkeren de ruimte voor anderen. Hier moet nu gewoon een einde aan komen, zeker als we afstand moeten blijven houden.” Het verbod voor fietsen kwam er na overleg tussen het citymanagement, de marktkooplieden en de gemeente Meierijstad.

Verbod ook na coronacrisis

Van Herpen gaat ervan uit dat het verbod ook na de coronacrisis geldig blijft. En dan heeft de citymanager nog een ander doel voor ogen; beter handhaven op het ‘gejaag’ van auto's en brommers door het centrum. ,,Dat is voor veel mensen een doorn in het oog. Auto's en brommers mogen er niet komen, alleen bestemmingsverkeer, maar ze komen er toch. Daar moet een einde aan komen.”