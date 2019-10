Schijndelaar Theo van Eeuwijk eert overleden dochter met eigen nummer

,,Het is altijd mijn grootste angst geweest. En op een gegeven moment gebeurt het, heel bizar.” Haar overlijden maakt hem verdrietig, omdat hij zijn dochter kwijt is, maar ook boos en opstandig omdat ze nog zo jong was. ,,Ze had nog een heel leven voor zich.” Zijn dochter kreeg in november 2017 de diagnose, in juli 2018 was ze schoon. ,,In die zomer van 2018, toen het de goede kant op ging, kwam bij Rachèl het plan om een ‘Samenloop voor hoop’ in Schijndel te organiseren voor het KWF. Ze betrok er vriendinnen bij en mij, want zoiets kun je niet alleen.”