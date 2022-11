Schijndelaar wint weer SchildersVAKprijs

Boxtel faalt met afval in ondergrond­se containers

BOXTEL - Het systeem bij ondergrondse afvalcontainers in Boxtel werkt niet én de inwoners zijn er slecht over geïnformeerd. Er is een verschil tussen wat daadwerkelijk in de containers gegooid wordt en wat wordt geregistreerd. Boxtelaren die zo’n container gebruiken, gaan daarom in 2023 op een andere manier betalen.

29 november