Schijndelaar zet nieuwe Lego-versie van André Hazes op de Dam

Vorig jaar haalde hij al een stunt uit om plots een André Hazes in 3D-print op de Dam in Amsterdam te zetten. ,,Dat idee kwam toen van kunstenaar Frank de Ruwe. We deden dat stiekem in de nacht. De dagen daarna waren we overal in het nieuws”, zegt Remon van Zoggel. ,,Maar deze Hazes was blijkbaar niet sterk genoeg. Na een dag of vijf was ineens zijn hoofd verdwenen. Dat hoofd is ook nooit meer opgedoken. Vandalen wellicht, of iemand die een fan is van Hazes. Ik weet het niet. Daarom hebben we dit jaar een veel sterkere Hazes gemaakt voor op de Dam.”